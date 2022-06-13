Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı Gümüşhane'de etkili olan şiddetli yağış sonucu tıkanan menfezde biriken suya düşen kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Gümüşhane'de etkili olan şiddetli yağış sonucu tıkanan menfezde biriken suya düşen kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kentte Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta, şiddetli yağış nedeniyle yamaçlardan gelen rüsubatın menfezi tıkaması sonucu derin su birikintisi oluştu. Bu sırada bölgeden geçen Efsun Sena Ateş (19), su birikintisine düştü. Ateş, durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ateş, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri yanındaki KYK öğrenci yurdunda kalan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Fevzettin Sungur, Ateş'in kurtarılma anını cep telefonuyla kaydetti. Sungur, gazetecilere, balkondan dışarıyı izlediği esnada Ateş'in suya düştüğünü gördüğünü söyledi. Ateş'in su birikintisi fark etmediğini belirten Sungur, "Ben bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Olayı gördüğüm anda çevredekilere haber verdim. Onlar da koşarak geldi." dedi. AA / Muhammet Çelik - Güncel Gümüşhane Karşıyaka su Güncel Haberler

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