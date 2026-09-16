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Gümüşhane'de İlköğretim Haftası kutlandı

Gümüşhane'de İlköğretim Haftası kutlandı
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Gümüşhane'de "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane'de "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Fevzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende çeşitli gösteriler yapıldı.

Vali Cevdet Atay, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Programa, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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