Haberler

Gümüşhane'de hayırsever köylüler 18 yıldır yoldan geçenlere iftar veriyor

Gümüşhane'de hayırsever köylüler 18 yıldır yoldan geçenlere iftar veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane-Bayburt arasındaki Geçit köyünde, yoldan geçenlere 18 yıldır iftar verme geleneği devam ediyor. Hayırsever köylüler ve köy derneği tarafından kurulan ücretsiz iftar sofraları, yolculara ikram ediliyor.

Gümüşhane'de bir köyde 18 yıl önce başlatılan, yoldan geçenlere iftar verme geleneği sürdürülüyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Gümüşhane- Bayburt arasındaki Geçit köyündeki hayırseverler tarafından, yolda seyahat edenler için ücretsiz iftar sofraları kuruluyor.

Geleneksel hale gelen iftar sofrası, köy derneği ile farklı şehirlerde yaşayan hayırsever köylülerin katkılarıyla sürdürülüyor.

Geçit Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Osmanoğlu, AA muhabirine, bu yıl da iftar geleneğini devam ettirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoldan geçenleri durdurup iftar sofrasına davet ettiklerini belirten Osmanoğlu, "İftarlarını yapan vatandaşlar duasını ederek yollarına devam ediyor. Duranlardan da Allah razı olsun ki bu sevaba vesile oluyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu gelenek devam eder." dedi.

Akaryakıt almak için Giresun'a giden tır şoförü Ensar Kılıç ise Geçit köyü yolu güzergahını daha önce de kullandığını ve bu iftar geleneğinden haberdar olduğunu ifade ederek, "Yol üzerindeki tesislerde de yemek yiyebiliriz ama buradaki ortam güzel. Hayır yapılıyor." diye konuştu.

Mustafa Kılıç ise geçen yıl da Geçit köyünde iftarını yaptığını belirterek, "Hoşuma gitti. Burada aile ortamı var. Burada iftar yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor