Gümüşhane'de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler

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Gümüşhane'de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane'de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimine bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

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