Gümüşhane'de AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı

GÜMÜŞHANE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti ve MHP 1'er milletvekilini Meclise gönderdi.

GÜMÜŞHANE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti ve MHP 1'er milletvekilini Meclise gönderdi.

Seçmen sayısının 98 bin 70 olduğu Gümüşhane'de, 568 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan oyların 79 bin 603'ü geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 37 bin 978, MHP 21 bin 127, İYİ Parti 14 bin 653 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Celalettin Köse (46), MHP'den Musa Küçük (51), milletvekili olarak seçildi.

1972 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. İstanbul'da eğitim hayatını tamamlayan Küçük, 2002- 2007 yılları arasında MHP Kağıthane İlçe Teşkilatı'nda İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevi yapan Küçük, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. İnşaat sektörü ile uğraşan Küçük, evli ve 3 çocuk babası.