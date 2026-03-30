Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah'tan 'IBAN kiralama' uyarısı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, "IBAN kiralama" dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılık olaylarına karşı Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle bilinçlendirme çalışmaları düzenleniyor.

Lise ve üniversitelerin yanı sıra yurtlarda yapılan seminerler ile "IBAN kiralama" durumuna karşı öğrencilere yaşayabilecekleri riskler ve yargı süreci aktarılıyor.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah, AA muhabirine, kentte suçun azaltılması ve cezasızlık algısının önlenmesi adına gerekli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle gençler arasında "IBAN kiralama" konusunun artış gösterdiğine işaret eden Gürgah, "Son yıllarda özellikle 18-30 yaş arası gençlerimiz 'kolay para', 'hesabınızı kullandırın', 'herhangi bir sorumluluğu yok' şeklindeki vaatlerle hesaplarını para karşılığı kiralıyor. Gençlerimiz bu tür eylemlerin ağır cezai ve hukuki sorumluluklara yol açacağının farkında değil. Özellikle 18 ila 30 yaş arası bu tür suçların hedef kitlesi konumunda bulunuyor. Bu suçların da 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası var." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı öncülüğünde bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını aktaran Gürgah, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz internet alışverişi dolandırıcılığı, sosyal medya dolandırıcılığı, kripto para yatırım dolandırıcılığı, kara para aklama, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi suçlara yol açtığının farkında değil. Dolayısıyla bu tür suçlarda gençlerimiz şüpheli olarak karşımıza çıkıyor ve bu durum adli sicil kayıtlarına da işleniyor."