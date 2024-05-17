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Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerine hipertansiyon bilgilendirmesi yapıldı

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Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerine hipertansiyon konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Hemşire Berna Ulu, hipertansiyonun önemi ve kontrolü hakkında bilgi verdi.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerine hipertansiyon konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Hemşire Berna Ulu, eğitimde yaptığı konuşmada, hipertansiyonun Türkiye'de ve dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğuna işaret ederek, erken tanı ve tedavinin önem taşıdığını söyledi.

Hipertansiyonun, tansiyonun 140/90 değerlerinin üzerinde olması olarak tanımlandığını anlatan Ulu, kontrol altına alınmadığı takdirde kalp, beyin, böbrek ve göz gibi birçok önemli organı etkileyebileceğini ifade etti.

Ulu, hipertansiyonun önlenmesi ve kontrol altına alınması için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, stresten uzak durma ve sigara kullanmama gibi konularda da tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Hipertansiyon Sağlık Güncel Haberler

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