Gümüşhacıköy Kaymakamı köy ziyaretlerini sürdürüyor

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Kızık, Kutluca ve Bademli köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Altınöz, vatandaşların refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Altınöz, Kızık, Kutluca ve Bademli köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Altınöz, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Altınöz'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Karakol Komutanı Samet Kargıoğlu, SYDV Müdürü Fatih Bayram, Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu eşlik etti.