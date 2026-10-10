Haberler

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda çocuklarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda çocuklarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Saygılı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette İlçe Müftüsü Osman Gül de eşlik etti; Güneş kursu inceledi ve çocuklarla sohbet etti.

AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Saygılı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Osman Gül'ün eşlik ettiği ziyarette Güneş, kursta incelemelerde bulunarak eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Kursun işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında Müftü Gül ve kurs öğretmenlerinden bilgi alan Güneş, öğrencilerle yakından ilgilendi.

İlçe Müftüsü Osman Gül, ziyaretinden dolayı Kaymakam Güneş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

Anne-babalar dikkat! Sosyal medyaya yaş sınırı geldi
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da sokak ortasında çatıştılar: Yaralılar var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira