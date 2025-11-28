Haberler

Gümüşhacıköy'de Muhtar Seçimleri ve Birlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhacıköy'de Muhtar Seçimleri ve Birlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan toplantılarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği için muhtar üyeleri seçildi. Kaymakam Büşra Güneş, yeni dönem çalışmalarının ilçe kırsalında hizmet kalitesini artırmaya yönelik olacağını belirtti.

Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı ile Gümüşhacıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Toplantılar, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında ilçe kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üye seçimi için açık oylama yapıldı.

Oylama sonucunda köy muhtarı üyesi olarak Kılıçarslan köyü Muhtarı İsmail Kılıçarslan, mahalle muhtarı üyesi olarak ise Irgat Mahallesi Muhtarı İbrahim Dündar, oy çokluğuyla 2026 yılı için göreve seçildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında ise birliğin encümen üyelikleri için seçim gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda Akpınar köyü Muhtarı Ali Kurt ile Çitlibağlıca köyü Muhtarı Ramazan Ertürk encümen üyeliklerine seçildi.

Toplantıların ardından Kaymakam Büşra Güneş, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek yeni dönem çalışmalarının ilçe kırsalında hizmet kalitesini artırmaya yönelik olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.