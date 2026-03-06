Haberler

Gümüşhacıköy'de kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenlendi

Güncelleme:
Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

Gümüşhacıköy belediye hizmet binasında gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Özyol, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirterek, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer almalarının önem taşıdığını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında büyük emek verdiğini dile getiren Özyol, "Kadınlarımız ailede, çalışma hayatında ve toplumun her kademesinde fedakarlıklarıyla geleceğimizi şekillendiriyor. Kadınların hak ettiği değeri görmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve şiddetin her türlüsünden uzak bir yaşam sürmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Program kapsamında Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Arda Ocak Yolcu, kadın hastalıkları ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yolcu, erken teşhis ve düzenli muayenenin kadın sağlığında hayati rol oynadığını belirtti.

Avukat Keziban Çintaş Çolak ise kadın hakları konusunda bilgilendirmede bulunarak, kadınların hukuki haklarını bilmelerinin ve gerektiğinde yasal yollara başvurmalarının önemine değindi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
