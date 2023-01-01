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Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu

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Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu

Yeni yılın ilk sabahında Amasya güne korkunç bir haberle başladı. Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu. Atabaş'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

Uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da paylaşım geldi. Bakan Bozdağ açıklamasında "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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