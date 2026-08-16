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Celile Şerif Son Yolculuğuna Uğurlandı

Celile Şerif Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in eşi Celile Şerif, 68 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Gümülcine'de kılınan namazın ardından Yenice Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi; törene Türk yetkililer ve soydaşlar katıldı.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in eşi Celile Şerif'in cenazesi, Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bir süredir Edirne'de tedavi gören ve 68 yaşında hayatını kaybeden Celile Şerif'in cenazesi, Gümülcine'nin Yenice Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yenice Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze namazını İbrahim Şerif kıldırırken, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa dua okudu.???????

Celile Şerif'in cenazesi, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Şerif'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya Türk azınlığı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

İbrahim Şerif, cenaze töreni öncesinde yaptığı konuşmada, eşinin yıllar boyunca Batı Trakya Türk azınlığının hak mücadelesinde kendisine daima destek olduğunu belirterek, cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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