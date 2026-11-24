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Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı ve Edirne'de yürüttükleri 3 operasyonda 390 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın her türüyle mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, riskli olarak değerlendirilen tankerin detaylı aramaya sevk edildiği belirtilerek, "Yapılan detaylı incelemede 121,4 kilogram metamfetamin ve 150,35 kilogram esrar olmak üzere toplam 271,75 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda da şüpheli bulunan tırın X-ray cihazıyla tarandığı, detaylı aramada narkotik dedektör köpeği Anti'nin de tepki vermesiyle araçta zulalanmış yaklaşık 74 kilo 898 gram esrar cinsi uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince de Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tırın "araç altı görüntüleme sistemi"nde incelendiği, inceleme sırasında şüpheli cisim tespit edilmesi üzerine aracın X-ray cihazına sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, araç üzerinde narkotik dedektör köpeği Smoke eşliğinde yapılan detaylı aramada 43,84 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı ile Edirne'de Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan 3 operasyonda 390 kilo 488 gram uyuşturucu maddeye el koymuştur. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, 121,4 kilogram metamfetamin ve 269 kilo 88 gram esrar da ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermemektedir. Olaylarla ilgili tahkikatlar Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir."

Kaynak: AA