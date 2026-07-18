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Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Washington'da Atlantik Konseyinin düzenlediği konferansa katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen konferansta NATO Ankara Zirvesi'nin sonuçları ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Atlantik Konseyi tarafından Washington'da düzenlenen konferansa iştirak etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen konferansta, NATO Ankara Zirvesi'nin sonuçları ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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