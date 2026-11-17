(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, "Son 20 ayda bu, kayyım atadıkları 11. tv kanalı. Daha evvel de söylemiştim; iktidarın, AKP'nin 'fon hırsızları'nı açıklayacağı, millet adına bunlarda hesap soracağı falan yok. Zira bu AKP'nin yeni ve son kurumsal hırsızlığı. 128 Milyar doları da ayakkabı kutularını da gördük. Dertleri daha fazla isim ifşa olmasın, dertleri daha konuşulmasın. Aslında mesele yeni bir 'dokunan yanar' meselesi" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kendi hırsları ile, kendi hırsızları ile, kurdukları yolsuz düzenle mücadele edemeyen, nitekim bir 'organize şebeke' gibi tepeden tırnağa suça bulaşan iktidar, suç işlerken yakalanıp kendisini çeken kameramana saldıran kriminal tipler gibi tepki veriyor. Bugün de Sözcü Televizyonu'na kayyım atadılar. Son 20 ayda bu, kayyım atadıkları 11. Tv kanalı.

Daha evvel de söylemiştim; iktidarın, AKP'nin 'fon hırsızları'nı açıklayacağı, millet adına bunlarda hesap soracağı falan yok. Zira bu AKP'nin yeni ve son kurumsal hırsızlığı. 128 Milyar doları da ayakkabı kutularını da gördük. Dertleri daha fazla isim ifşa olmasın, dertleri daha konuşulmasın. Aslında mesele yeni bir 'dokunan yanar' meselesi. Anayasa'nın 28. maddesi açıktır, 'Basın hürdür, sansür edilemez' Hukukun siyasi hesaplara göre işletildiği, eleştirinin cezalandırıldığı, farklı seslerin baskı altında tutulduğu bir düzenin demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Devletin gücü, basını susturmak için değil; vatandaşın haklarını, hürriyetlerini ve hukukunu korumak için vardır. Hiç kimse unutmasın, iktidarlar geçicidir. Milletin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve hürriyetler kalıcıdır."

Kaynak: ANKA