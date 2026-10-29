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Gültekin Uysal, eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için taziye mesajı yayımladı

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Gültekin Uysal, eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için taziye mesajı yayımladı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Uysal mesajında Erkan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için taziye mesajı yayımladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, OHAL Bölge Valiliği ve Devlet Bakanlığı yapmış, ricali hakkıyla temsil etmiş, devlet adamı kimliğini ve sorumluluğunu layıkıyla üstlenmiş eski Ankara Milletvekilimiz Ünal Erkan'ın vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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