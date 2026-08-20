Uysal: Demokrasinin yolu PKK'yı ödüllendirmekten geçmez

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir kişiyi katledersen müebbet yersin ama on binlerce insanı katledersen terörist başı Öcalan gibi şimdilerde hükümetle müzakere yürütebiliyorsun. Şimdi sıra gelmiş on binlerce insanın katili PKK elebaşı Öcalan'dan 'demokrasi' dersi almaya; neymiş, ' Demokrasi'nin yolu İmralı'dan geçermiş'… Demokrasinin yolu PKK terörünü, terörist başı Öcalan ve teröristleri ödüllendirmekten geçmez" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi: Demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer" şeklindeki haberi alıntılayarak şu açıklamada bulundu:

"Şair Eşref'in tabiriyle 'suyu hariç her yeri akıyor' memleketin! Türkiye, bir çelişkiler ülkesi… Baklava çalarsan(Antepli çoçuklar Davası) 22 yıl yersin ama milyar dolar çalarsan devlet 'bir gel görüşelim' diyor! Bir kişiyi katledersen müebbet yersin ama onbinlerce insanı katledersen Teröristbaşı Öcalan gibi şimdilerde hükümetle müzakere yürütebiliyorsun! Şimdi sıra gelmiş onbinlerce insanın katili PKK Elebaşı Öcalan'dan 'demokrasi' dersi almaya; neymiş, ' Demokrasi'nin yolu İmralı'dan geçermiş'… Demokrasi, özgürlük gibi kavramlar zaten on yıllardır PKK terör örgütü ve PKK terörüne müsamaha ile bakan kimi sol liberaller tarafından ifal edildi! Son söz; Demokrasi'nin yolu PKK Terörünü, Teröristbaşı Öcalan ve Teröristleri ödüllendirmekten geçmez"

Kaynak: ANKA