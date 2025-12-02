Haberler

DP Genel Başkanı Uysal'dan İktidara Tepki: "Türk Milletinin Onuruna, Üç Beş Çapulcunun Ağzına Laf Vererek Halel Getiriyorsunuz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK yöneticilerinin açıklamaları üzerinden iktidarın politikalarını eleştirerek, 'Bu devlet, bu millet sizi affetmeyecek' dedi. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK'nın taleplerinin devletin itibarını zedelediğini savundu.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK'nın bazı yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar üzerinden iktidara tepki gösterdi. Uysal, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin onuruna, üç beş çapulcunun ağzına laf vererek halel getiriyorsunuz. Bu devlet, bu millet sizi affetmeyecek" dedi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat'ın "Suç işlemedik ki af isteyelim" şeklindeki sözleri ile örgüt mensuplarının "Apo'nun özgürlüğü olmadan süreç başarılı olamaz" ve "Kürt halkı anayasal ve resmi olarak tanınmalı" ifadelerini hatırlatarak iktidarın politikalarını eleştirdi.

Uysal, bu söylemlerin devletin itibarını zedelediğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat 'suç işlemedik ki af isteyelim' diyor. Çok geçmiyor yine Amed kod adlı bir hain terörist 'Apo'nun özgürlüğü olmadan süreç başarılı olamaz. Türkiye'deki Kürt halkı anayasal ve resmi olarak tanınmalı.' diyor. Bununla kalır mı? Kalmaz! Ayakkabı numarasını bildiğiniz PKK'lı teröristler sizin Türk milletine çektiğiniz numaranın farkında. Diyorlar ki 'Ulan kökümüzü kurutmuşlardı, şimdi bize muhtaç oldular, ayağımıza bile getirdik, istediğimiz hadsizliği yaparız.' Siz sebep oldunuz!

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin onuruna, üç beş çapulcunun ağzına laf vererek halel getiriyorsunuz. Bu devlet, bu millet sizi affetmeyecek. Bir defa daha gelebilmek adına milletimizin onurunu İmralı'nın, gururunu Kandil'in huzuruna götürüp ezdirdiniz. Ha bir de hatırlatma; bu beyler 'Kürt halkını anayasal ve resmi olarak tanıyın' diyorlar ya, haydi 'bir dönem daha' uğruna 'eşit vatandaşlık hukuku' ilkesini bir kenara koyarak ona da 'evet' deyin de bakın bu millet size neler ediyor. Koltuğunuzun bekasını, devletin bekasının önüne koydunuz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.