DP Genel Başkanı Uysal'dan İktidara Tepki: "Türk Milletinin Onuruna, Üç Beş Çapulcunun Ağzına Laf Vererek Halel Getiriyorsunuz"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK'nın bazı yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar üzerinden iktidara tepki gösterdi. Uysal, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin onuruna, üç beş çapulcunun ağzına laf vererek halel getiriyorsunuz. Bu devlet, bu millet sizi affetmeyecek" dedi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat'ın "Suç işlemedik ki af isteyelim" şeklindeki sözleri ile örgüt mensuplarının "Apo'nun özgürlüğü olmadan süreç başarılı olamaz" ve "Kürt halkı anayasal ve resmi olarak tanınmalı" ifadelerini hatırlatarak iktidarın politikalarını eleştirdi.

Uysal, bu söylemlerin devletin itibarını zedelediğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat 'suç işlemedik ki af isteyelim' diyor. Çok geçmiyor yine Amed kod adlı bir hain terörist 'Apo'nun özgürlüğü olmadan süreç başarılı olamaz. Türkiye'deki Kürt halkı anayasal ve resmi olarak tanınmalı.' diyor. Bununla kalır mı? Kalmaz! Ayakkabı numarasını bildiğiniz PKK'lı teröristler sizin Türk milletine çektiğiniz numaranın farkında. Diyorlar ki 'Ulan kökümüzü kurutmuşlardı, şimdi bize muhtaç oldular, ayağımıza bile getirdik, istediğimiz hadsizliği yaparız.' Siz sebep oldunuz!

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin onuruna, üç beş çapulcunun ağzına laf vererek halel getiriyorsunuz. Bu devlet, bu millet sizi affetmeyecek. Bir defa daha gelebilmek adına milletimizin onurunu İmralı'nın, gururunu Kandil'in huzuruna götürüp ezdirdiniz. Ha bir de hatırlatma; bu beyler 'Kürt halkını anayasal ve resmi olarak tanıyın' diyorlar ya, haydi 'bir dönem daha' uğruna 'eşit vatandaşlık hukuku' ilkesini bir kenara koyarak ona da 'evet' deyin de bakın bu millet size neler ediyor. Koltuğunuzun bekasını, devletin bekasının önüne koydunuz."