Gülsin Onay Kasım Ayında Yurt İçi ve Yurt Dışında Birçok Konser Verecek

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, kasım ayında Türkiye ve yurtdışında konserler, ustalık sınıfları ve etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak. Programı arasında İstanbul'da masterclass, Almatı'da jüri üyeliği ve İspanya'da konserler yer alıyor.

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, kasım ayında yurt içi ve yurt dışında birçok konser verecek.

Usta sanatçı, Türkiye'den Avrupa ve Orta Asya'ya uzanan yoğun bir programla, ustalık sınıflarından büyük konçerto performanslarına kadar zengin bir yelpazede sanatseverlerle buluşacak.

Program kapsamında Onay, 2 Kasım'da İstanbul Bilim ve Sanat Kulübü'nde masterclass gerçekleştirecek. Sanatçı, 5-9 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen "Prima Nota Fest" yarışmasında jüri üyesi olarak görev alacak.

Sanatçı, 12 Kasım'da İstanbul Avusturya Konsolosluğu'nda bir resital sunacak, 13 Kasım'da da Narmanlı Sanat'ta söyleşi ve kitap imza etkinliğine konuk olacak.

İngiltere'nin Cambridge Gonville and Caius College'da 16 Kasım'da resital verecek olan Gülsin Onay, 20 Kasım'da Bursa Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası ile sahne alacak.

Onay, 26 Kasım'da İspanya'nın Alicante şehrinde müzikseverlerle buluşacak. 30 Kasım'da ise Civitanova Classica Piyano Festivali'nde konser verecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
