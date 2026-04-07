Gülnar Kaymakamı Şanal, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Anadolu Ajansının (AA) 106'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şanal, mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerinden ödün vermediğini belirtti.

AA'nın halkın haber alma hakkını en sağlıklı şekilde karşılayarak demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sunduğunu ifade eden Şanal, şunları kaydetti:

"Bugün de geniş haber ağı ve teknolojik imkanlarıyla Türkiye'nin sesini küresel ölçekte duyurmaya devam eden AA'nın başta Gülnar ilçemizdeki ve bölgemizdeki temsilcileri olmak üzere tüm fedakar çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle AA'nın kuruluşunda emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm isimleri rahmet ve minnetle anıyor, kurumun 106. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."