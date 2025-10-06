Haberler

Gülnar'da Hayvan Barınağı İnşaatı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde hayvan barınağı inşa etmek amacıyla fizibilite çalışmaları hızlandırıldı. Belediye Başkanı Fatih Önge, projenin kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirtti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde hayvan barınağı inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

Gülnar Belediyesinin açıklamasına göre, barınağın kurulacağı Tırnak Mahallesi yakınındaki alanda fizibilite çalışması hızlandırıldı.

Belediye Başkanı Fatih Önge, rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi de yapılacak alanda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Önge, projenin kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, "Sokaktaki can dostlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve iyi koşullarda yaşaması bizim en önemli önceliklerimizden. Bu barınağı, canlarımıza yakışan en güzel ve donanımlı şekilde inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Puan kaybı sonrası çıldırdı! Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan

Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.