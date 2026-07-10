Haberler

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan görevine başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesine atanan Kaymakam Emrah Aslan, görevine başladı. Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığı'nın ardından Gülnar'a atanan Aslan, ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Mersin'in Gülnar ilçesine atanan Kaymakam Emrah Aslan, görevine başladı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığının ardından Gülnar'a atanan Aslan, ilçeye gelişinde Belediye Başkanı Fatih Önge ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından makamına geçen Aslan, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişimi ve vatandaşların huzuru için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gayret göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine ağlamamak için bakın ne yaptı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin ellerinden oldu
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi