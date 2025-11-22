Haberler

Güllü'nün Ölümüyle İlgili Soruşturmada Kızı ve Arkadaşı Kan ve Saç Örneği Verdi

Güncelleme:
Yalova'da 'Güllü' olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu kan ve saç örneği verdi. İkili, uyuşturucu kullanma iddialarını reddetti.

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde kan ve saç örneği verdi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, madde kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, avukatlarıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Polis ekiplerinin Çınarcık ilçesinden Yalova kent merkezine kadar eşlik ettiği Gülter ve Ulu, hastanede kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından Acil Servis önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Gülter, kendileri hakkında madde kullandıkları yönünde iddialarda bulunulduğunu belirterek, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık. Sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik. Kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır." diye konuştu.

Tut ve Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik de müvekkillerinin rutin işlemler için hastaneye geldiklerini ve işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Çelik, "Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyor. Buradan evlerine gidecekler." dedi.

Avukat Hakan Sezer de müvekkillerinin gizleyecek bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

Müvekkillerinin bugüne kadar herhangi bir madde kullanmadığını savunan Sezer, şunları söyledi:

"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."

Gülter ve Ulu, avukatlarının bulunduğu otomobille hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Haberler.com
