Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Gülizar Biçer Karaca'dan Kıbrıs Gazileri İçin İktidara Çağrı: "Övünç Madalyası Verilmesi İçin Kanun Teklifi Çıkartılsın"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Kıbrıs’ta şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere övünç madalyası verilmesi için kanun teklifi çıkartılsın ve bugün burada yaşayan 23 bin gazimiz, bu haklı onur ile o madalyaları göğüslerinde taşısınlar" dedi.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, " Kıbrıs'ta şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere övünç madalyası verilmesi için kanun teklifi çıkartılsın ve bugün burada yaşayan 23 bin gazimiz, bu haklı onur ile o madalyaları göğüslerinde taşısınlar" dedi.

TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi'ni ziyaret etti.

Taleplerini iktidara ulaştırmak adına şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Biçer Karaca, Türkiye'deki 23 bin Kıbrıs gazisinin iktidardan istediklerini şöyle aktardı:

"Onların talebi, bugün aramızda bulunmayan gazilerin yakınlarını da kapsayacak şekilde KKTC'nin kuruluşunda büyük bir emeği olan, can veren, kan döken gazilerimiz, şehitlerimiz ve yakınları istiyor ki Türkiye Cumhuriye Devleti onlara övünç madalyası versin. Bu övünç madalyasının onlar için manevi değeri çok yüksek ve kendilerinden sonra torunlarına bırakacakları en büyük emanet ve onur mirası olacaktır. Bir an önce Kıbrıs'ta şehit düşenlerin yakınlarına, gazilere ve aramızda bugün bulunmayan gazilerimizin yakınlarını da kapsayacak şekilde övünç madalyası verilmesi için kanun teklifi çıkartılsın ve bugün burada yaşayan 23 bin gazimiz, bu haklı onur ile o madalyaları göğüslerinde taşısınlar ve kendilerinden sonra torunlarına bırakacakları en büyük onur madalyası olarak taşısınlar istiyoruz. Kanun teklifi vereceğiz ve TBMM'deki 600 milletvekilinin Kıbrıs gazilerimize borcudur."

Gülizar Biçer Karaca'dan Kıbrıs Gazileri İçin İktidara Çağrı:
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Ailesi bavullarını toplayıp gitti
img

Kaptanın eli kırıldı
img

İstanbul'un 3 lüks semtinde kiralar düştü! Tek bir nedeni var
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da bir gol daha! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.