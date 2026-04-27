Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

GÜLİSTAN Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şu an Yalova Emniyet Müdürü olan Delen'in, Erzurum'a geldiği ve adliyede ifade vermeye başladığı öğrenildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında, "Mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

4 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan günü Elazığ'da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip, Sonel'i Elazığ'dan alarak 18 Nisan günü sabah saatlerinde Erzurum'a getirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan ve gözaltı süresi uzatılan Sonel, 21 Nisan günü çıkarıldığı adliyede 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Tutuklanan Sonel'in ardından dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve halen Yalova Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen de ifadeye çağrıldı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen Delen'in, Erzurum'a geldiği ve Erzurum Adliyesi'nde 'tanık' olarak ifade vermeye başladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı