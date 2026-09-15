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Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmanın 6'ncı dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) – Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TUTUKLU SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Son tutuklamalarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.

Kaynak: ANKA
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