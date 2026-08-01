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Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli polis daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli polis daha tutuklandı
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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından dün geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bıraktı.

Gözaltındaki bir şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, son tutuklamalarla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA
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