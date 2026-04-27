Gülistan Doku Soruşturması... Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Tunceli İl Emniyet Müdürü Delen'i "Tanık" Olarak İfadeye Çağırdı

Güncelleme:
Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen “tanık” sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

Haber: Orhan BOZKURT

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, "eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve halen Yalova Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Yılmaz Delen'in tanık olarak ifadeye çağırılmasına" karar verdi.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Tuncay Sonel'in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
