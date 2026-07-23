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Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı
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Tunceli'de adliye önünde konuşan Bedriye Doku, eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslenerek kızının ölümüyle ilgili bildiklerini anlatmasını istedi. Ablası Aygül Doku ise gizli tanıklara 'Duman' gibi doğruyu söylemeleri çağrısı yaptı.

'SEN DE BİR ANNESİN, OĞLUN NE YAPTI, KOCAN NE YAPTI ANLAT'

Tunceli Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, gözaltına alınan tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslenerek, "Öncelikle Başsavcı Ebru Cansu'ya çok teşekkür ediyorum. Adalet Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu dosyaya el atan herkese çok teşekkür ederim. Kızım onların dediğini yapsaydı, şimdi yanımda olacaktı. Kızım bir bedel verdi. Kızım o pisliği kabul etmedi, kafasına sıktılar. Ben kızımın mezarını, kemiklerini istiyorum. Bir daha Gülistanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Sen de bir annesin. Allah için, ne gördüysen savcı hanıma anlat. Oğlun ne yaptı, kocan ne yaptı anlat" dedi.

'BİZ BU DOSYANIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ'

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise dosyanın çözüleceğine inandıklarını ifade ederek, "Duman ikinci gizli tanığımız, Duman da doğru olanı yaptı. Dışarıdakiler, 'bize bir şey olmaz' diyenler. Biliyorum, çok sayıda varsınız. Biliyorum, bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Bugüne kadar sustunuz. 'Validir' dediniz, korktunuz. 'Ekmeğim gider' dediniz, korktunuz. Tehdit edildiniz, korktunuz. Bu saatten sonra asıl bizden korkun. Gelin 'ben pişmanım' deyin, 'Duman' gibi, 'Şubat' gibi sizler de ne gördüyseniz anlatın. Başta Ebru Cansu başsavcım olmak üzere savcılarımız, ağabeylerimiz, ablalarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Biz bu dosyanın çözüleceğine inanıyoruz. En ufak şüphemiz yok" diye konuştu.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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