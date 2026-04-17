Tunceli'de Gülistan Doku için basın açıklaması düzenlendi

Tunceli'de Gülistan Doku için basın açıklaması düzenlendi
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Doku'nun ailesi ve destekçileri, adalet talep ederek, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Tunceli Adliyesi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizler taşıyıp slogan attı.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, burada yaptığı konuşmada, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Çok zorlu bir mücadele verdiklerini ifade eden Doku, "Çok acı çektik, çok travmalara maruz kaldık. Yedi yıl boyunca adalet aramak gerçekten çok zordu. Umudumuzun tam bittiği artık 'biz ne yapacağız' dediğimiz anda dosyamıza şu andaki Başsavcımız Ebru Cansu geldi. Ben Ebru Cansu'ya ailem ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bugün ben, annem hepimiz bu tabloyu görüyorsak onun insan üstü muazzam çalışmasıdır." dedi.

Doku, suçluların hak ettiği cezayı almasını ve Gülistan'ın bir mezar taşının olmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku da "Herkese çok teşekkür ediyorum, Allah bin kere razı olsun. Adalete ve devlete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
