Gülistan Doku'nun ailesinin avukatından soruşturmaya ilişkin açıklama

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu dosyada gerçekten de kamuoyunda ve toplumda adalet duygusunu inciten pratikler gerçekleşmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç da pekişti." dedi.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Barosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 12 zanlının tutuklandığını hatırlattı.

Soruşturmada 1 firarinin bulunduğunu ve 3 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anımsatan Çimen, "Bu dosyada gerçekten de kamuoyunda ve toplumda adalet duygusunu inciten pratikler gerçekleşmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç da pekişti." diye konuştu.

Çimen, bir gazetecinin "Yeni gözaltılar olabilir mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Şüphelilerin, yani faillerin verdiği beyanlar, bazı kişileri işaret ediyor. Orada görev alan dönemin kolluk amirlerinin, onların sorumlu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle tabii onların da dosyaya dahil olması lazım. Durumlarını belirten dilekçe vermeleri gerekir. İkinci dalga operasyonu bekliyoruz çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu yönüyle dosyada görev almış Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın dönemi hariç, diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şu an şüphe altındadırlar. Yargılanıp aklanmaları gerekir."

"Doku'nun cenazesinin nerede olduğuna" ilişkin soruya Çimen, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının, yürüttüğü soruşturma sonucunda, Doku ailesine kızlarının akıbetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inanıyorum. Sabırlı olalım, soruşturmamız sürüyor, sonucunu bekleyelim." yanıtını verdi.

Çimen, dönemin Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanma gerekçesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Tutuklama gerekçesiyle ilgili 4 madde var. Bu maddelerin sürekli bir ihlali var. Gerçek içtima burada uygulanması lazım. Tabii daha henüz eklenmeyen maddeler de var. Mesela şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Maktul Gülistan Doku, öncesinde şiddete uğruyor, cinsel saldırıya uğruyor, cinsel saldırı teşebbüsünde bulunuluyor, direndiği için saldırıya uğruyor. Saldırıya uğradığı için yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor ve hastanede yasa gereği dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor. Gülistan hakkında herhangi bir tedbir, koruma tedbiri vermiyor. Dolayısıyla sonrasında fail eksik kalan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'nun yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Şimdi burada artık müşterek faillik yani garantörlük kapsamında Tuncay Sonel'in de insan öldürülmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır. Bu yönüyle biz insan öldürülme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."