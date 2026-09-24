Gülhan Taş cinayetinde savcı, sanık Mehmet Say'ın cezalandırılmasını istedi

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Ankara'da eski sevgilisi Gülhan Taş'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Mehmet Say'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Say, maktulün aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından maktul Taş'ın ailesine söz verdi.

Gülhan Taş'ın babası Bünyamin Taş, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, kızının sanıktan kendilerine hiç bahsetmediğini, sanığı tanımadıklarını söyledi.

Anne Satı Taş ise sanık Say'ın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini ve kızına iftira attıklarını beyan etti.

Söz verilen tutuklu sanık Mehmet Say, 2024'te maktulün kendisine gelerek barışmak istediğini, maktul Taş'ın paraya ihtiyacı olduğunu ve açtığı davaları geri almaya ikna etmek için barışmaya geldiğini öne sürdü.

Beyanların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, elde edilen tüm deliller değerlendirildiğinde sanık ve maktul arasında 1 yıldan fazla süredir husumet bulunduğunu, maktulün sanık hakkında uzaklaştırma talebi ve şikayetlerinin bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın olay günü maktulün adresinin önüne gittiğini ve binadan çıkmasını yaklaşık 1 saat 40 dakika beklediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Maktule husumet besleyen sanığın sabah saat 08.20'den itibaren maktulün bulunduğu binadan çıkmasını beklediği, maktulün arabaya binmesi üzerine aracının sağ ön camını kırdığı, maktul kaçmaya çalıştığında sanığın koşup yakalayarak maktulü yaklaşık 17 kez bıçakladığı, sonrasında elindeki bıçakla koşarken telefonunu düşürdüğünü düşünerek maktulün yanına dönüp 2 kez daha bıçakladığı sonrasında ise kaçtığı anlaşılmıştır."

Savcı, soruşturma evraklarına göre sanığın maktul Gülhan Taş'ı sürekli rahatsız ettiğinin anlaşıldığını, maktul Taş'ın sanık hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme ve uyuşturucu konularında adli başvurularının bulunduğunu belirterek, mahkemeden, sanığın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin maktulün arkadaşları tarafından tehtid edilmesi sebebiyle kendini korumak için bıçak taşıdığını öne sürerek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

"Son kez konuşmaya gitmiştim"

Mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere söz verilen tutuklu sanık Say, Gülhan Taş'la son kez konuşabilmek için evin önüne gittiğini, aldığı tehtidler sebebiyle bıçak taşıdığını ve esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini savunarak, şu beyanda bulundu:

"Ben bu olayı tasarlayarak ya da planlayarak oraya gitmedim. Ben medeni şekilde son kez konuşmaya gitmiştim. Sevdiğim kadını öldürdüm. Ben onun için hayatımı değiştirmiştim. Kendimden daha çok sevmiştim onu o nankörlük yaptı. Televizyona çıktı tüm Türkiye'ye rezil etti beni. Ben tasarlayarak ve canavarca hisle hareket etmedim, konuşmaya gitmiştim."

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Say'ın mevcut halinin devamına hükmederek, sanık avukatlarının ek süre talebini kabul etti.

Duruşma, 12 Kasım'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Gülhan Taş, 8 Aralık 2025'te Ankara'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Say hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Kaynak: AA