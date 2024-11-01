Gülben Ergen, 55. Anaokulunu Siverek'te Açtı

BAŞKANLIĞINI sanatçı Gülben Ergen'in yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 55'inci anaokulunu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açtı.

Karakeçi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ana okulunun açılışı nedeniyle düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, sanatçı Gülben Ergen ile mahalle sakinleri katıldı.

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği anaokulunun açılışında konuşan Gülben Ergen; "Dernek olarak 55'inci anaokululuzu açıyoruz. Bunun için çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünü tekrar kutluyoruz. Diyarbakır'da Narin adına yapacağımız anaokulumuzun inşaatı devam ediyor, bunun için de ayrıca mutluyum. Çocukların canı yanmasın, çocuklar öldürülmesin, okul öncesi eğitimle sevgiyle saygıyla şefkatle büyüsünler" dedi.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ile sınıfları dolaşan Gülben Ergen daha sonra minik öğrencilerin hazırladığı sıra gecesi gösterisine eşlik edip, çocuklarla halay çekerek eğlendi.

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN – ŞANLIURFA-DHA