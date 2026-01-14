Haberler

Güdül Kaymakamı Akar, şehit polisin ailesini ve kabrini ziyaret etti

Güdül Kaymakamı Akar, şehit polisin ailesini ve kabrini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güdül Kaymakamı Naim Akar, beraberindeki heyetle, polis memuru Mustafa Altındal'ın şehit edilişinin yıl dönümünde şehidin ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Güdül Kaymakamı Naim Akar, beraberindeki heyetle, polis memuru Mustafa Altındal'ın şehit edilişinin yıl dönümünde şehidin ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Akar, Belediye Başkan Yardımcısı Münir Atalay, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile birlikte, şehidin Yeşilöz Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim ve dualar okunan kabir ziyaretinin ardından Akar ve beraberindekiler şehidin annesi Nigar Altındal'ın evine gitti.

Kaymakam Akar, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tekrardan başınız sağ olsun." dedi.

Şehit annesi Nigar Altındal da oğlunun şehadetinin yıl dönümünde kendilerini ve oğlunun kabrini ziyaret eden Kaymakam ve beraberindekilere teşekkür etti.

Polis memuru Mustafa Altındal, Ankara'da 13 Ocak 2016'da olay yeri inceleme çalışması yapan ekiplerin silahlı saldırıya uğramaları sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil