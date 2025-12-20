Güdül Belediyesince Türk Sanat Müziği Korosu kuruldu

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Türk Sanat Müziği Korusu kurduklarını belirtti.

Doğanay, yaptığı açıklamada, Türk sanat müziğinin zenginliğini yaşatmak ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için kurdukları koronun çalışmalara başladığını ifade etti.

Koro şefliğini Suat Yıldırım'ın yapacağını belirten Doğanay, ilçede kültür ve sanata destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.