Haberler

Güdül'de tomruk kamyonu devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Güdül ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sorgun Mahallesi'nden Yeşilöz Mahallesi istikametine seyreden tomruk yüklü kamyon, Yelli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Güdül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de tanıttılar

Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de duyurdular
Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü

Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

Gornik Zabrze maçı öncesi deprem
Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

Temizlik işçisi buldu: İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi