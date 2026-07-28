Güdül'de tomruk kamyonu devrildi: 1 yaralı

Ankara'nın Güdül ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sorgun Mahallesi'nden Yeşilöz Mahallesi istikametine seyreden tomruk yüklü kamyon, Yelli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Güdül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA