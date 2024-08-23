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Güdül'de İlaçlama Çalışması Yapıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, Güdül ilçesinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçenin çeşitli noktalarında yapılan ilaçlama çalışmalarıyla vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Güdül ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerinin ilaçlama çalışması yaptığı bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin her köşesi, özellikle parklar, çöp konteynerleri ve çöp bırakılan noktalarda ilaçlama çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Yaz aylarında sinek, karasinek ve haşerelerin oldukça çoğaldığını vurgulayan Doğanay, "Vatandaşların rahat ve haşeresiz, sineksiz bir yaz geçirmeleri için elimizden gelen çabayı ortaya koyuyoruz. Katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Koruma Daire Başkanlığı Mehmet Doğanay Güdül Çevre Belediye Yaşam Güncel Haberler

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