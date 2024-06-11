Güdül Belediyesi Kurban Atıklarını Gömmek İçin Çukur Kazdı

Güdül Belediyesi ekipleri, kurban atıklarının gömülmesi için ilçesinin belirli yerlerine iş makineleriyle çukur kazdı.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede çevre temizliğine önem verdiklerini söyledi.

Bu anlamda, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde ve taşra mahallelerde ekiplerin, kurban atıklarının gömülmesi için çukur kazdığını belirten Doğanay, "Atıklar çukurlara atılacak, kireç dökülüp üzeri kapatılacak. Kokuya, sinek üremesine mahal vermeyeceğiz. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle ilçe genelindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği yapıldı." dedi.