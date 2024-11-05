Güce İlçesi Kaymakamı Ensar Çelik Görevine Başladı

Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamlığına atanan Ensar Çelik, görevine başladı.

Çelik, kendisini ziyaret eden gazetecilere, Güce'de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Önceliğinin vatandaşa ve millete hizmet etmek olduğunu belirten Çelik, "Bu güzel ilçede bulunma ve halkımıza hizmet etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu yaşamaları ve sorunlarını çözme konusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim." dedi.

Çelik, kapısının her zaman Güce halkına açık olduğunu da sözlerine ekledi.