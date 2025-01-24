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Guangdong'da Geleneksel Xiaonian Festivali Coşkuyla Kutlandı

Guangdong'da Geleneksel Xiaonian Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Çin'in Guangdong eyaletinde düzenlenen Xiaonian Festivali'nde Yingge dans ekipleri sokaklarda performans sergileyerek geleneksel kültürü ve yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutladı. Yingge dansı, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

SHANTOU, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti perşembe günü geleneksel Çin Xiaonian Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Shantou şehrinde Yingge dans ekipleri sokaklarda performans sergileyerek hem festivali hem de yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutladı. Opera, dans ve dövüş sanatlarını birleştiren geleneksel bir halk dansı olan Yingge, "kahramanın şarkısına dans" anlamına geliyor. Guangdong eyaletinde oldukça popüler olan bu dans, 2006 yılında Çin'in ilk ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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