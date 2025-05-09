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GSM Operatörlerine Afetlerde Kesintisiz Hizmet Yükümlülüğü Getiriliyor

GSM Operatörlerine Afetlerde Kesintisiz Hizmet Yükümlülüğü Getiriliyor
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Selçuk Özdağ, deprem sonrası haberleşme altyapısının zayıflığını gidermek amacıyla TBMM’ye yeni bir yasa teklifi sundu. Teklif, GSM operatörlerine doğal afetlerde kesintisiz hizmet verme yükümlülüğü getiriyor ve altyapının güçlendirilmesini zorunlu kılıyor.

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, son dönemde art arda yaşanan depremlerle birlikte tartışmalara neden olan haberleşme altyapısı zaaflarını gidermeye yönelik kapsamlı bir yasa teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklif, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na eklenecek yeni maddelerle, GSM işletmecilerine doğal afetlerde kesintisiz hizmet verme yükümlülüğü getiriyor.

Özellikle 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM şebekelerinde yaşanan çökme, vatandaşların bilgiye erişimini ve yakınlarına ulaşmasını engellemiş, aynı zamanda arama-kurtarma faaliyetlerini de ciddi biçimde sekteye uğratmıştı. Bu deneyimden hareketle hazırlanan teklif, elektronik haberleşme sistemlerinin yalnızca ticari bir hizmet değil, aynı zamanda yaşamsal önemde bir kamu hizmeti olduğunu vurguluyor.

Teklife göre, GSM operatörleri doğal afet durumlarında kesintisiz hizmet sunmakla yükümlü olacak. Bunun yanında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), işletmecilerin afetlere hazırlığını denetleyecek, koordinasyonu sağlayacak ve gerektiğinde alternatif haberleşme sistemlerini devreye sokacak. Bu sistemlerin kurulması ve işletilmesi de yine yasal yükümlülük haline getirilecek.

Kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise baz istasyonlarının güçlendirilmesine yönelik. Kritik altyapı statüsünde değerlendirilen bu sistemlerin yedek enerji kaynaklarıyla ve uydu bağlantılarıyla desteklenmesi zorunlu hale getiriliyor. Böylece elektrik kesintisi ya da karasal altyapının zarar görmesi durumlarında da iletişimin sürmesi hedefleniyor.

Ayrıca teklif, GSM operatörlerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte düzenli tatbikatlara katılma zorunluluğu da getiriyor. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idari para cezalarının çerçevesi de BTK tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

"Depremde iletişim çökerse, devlet susar"

Kanun teklifine dair açıklamalarda bulunan Özdağ, "Depremler bize gösterdi ki, teknolojik altyapımızın zayıflığı sadece iletişim problemi yaratmıyor; aynı zamanda devletin vatandaşıyla bağını koparıyor. İletişim kesilirse, koordinasyon biter, bilgi akışı durur, insanlar yalnızlaşır. Bu nedenle elektronik haberleşme artık stratejik bir kamu hizmetidir ve anayasal bir güvenceye kavuşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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