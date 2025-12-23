İklim aktivisti Greta Thunberg, Londra'daki Filistin yanlısı eylemde gözaltına alındı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklanan Filistin yanlısı "Palestine Action" grubuna destek gösterisinde gözaltına alındı.

Palestine Action aktivisti oldukları gerekçesiyle yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan 8 mahkumun taleplerini dile getirip tutukluların durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaşan "Prisoners for Palestine (Filistin için Mahkumlar)" platformu, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'a sigorta desteği veren Aspen Insurance'ın Londra ofisi önünde eylem düzenledi.

Eylemciler, ofisin bulunduğu binanın girişine kırmızı boya sıktıktan sonra Palestine Action'a destek için oturma eylemi yaptı.

Prisoners for Palestine'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Greta Thunberg, Terörizm Yasası kapsamında, 'Palestine Action mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım' pankartı tuttuğu için gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, Thunberg'in tuttuğu pankartın bir polis tarafından alındığı ve "Kalkmak istiyor musun?" diye sorulan Thunberg'in "Hayır" yanıtını verdiği görüldü.

Londra'nın tarihi bölgesi City'de düzenlenen eylemde polis, Thunberg dışında Aspen Insurance'a kırmızı boya sıkan 2 eylemciyi de gözaltına aldı.

Mahkum temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle görüşme talepleri olumlu yanıtlanmamıştı

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemlerinin ardından temmuzda yasaklanan Palestine Action grubunun tutuklu 8 aktivisti, cezaevi şartlarının düzeltilmesi ve Palestine Action'ın yasağının kaldırılması talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevinde 51 günü geride bırakan Qesser Zuhrah, dün eylemini sonlandırırken Amy Gardiner-Gibson ise 3 kere hastaneye kaldırılmasına rağmen açlık grevine devam ediyor.

Toplamda 3 mahkum, grevlerini sağlık sebebiyle sona erdirirken, greve devam eden 5 mahkumun temsilcilerinden gelen hükümet yetkilileriyle görüşme talepleri ise henüz olumlu yanıt almadı.

Dün açıklama yapan Cezaevleri, Denetimli Serbestlik ve Suç Tekrarını Azaltmadan Sorumlu Devlet Bakanı William James Timpson, açlık grevlerinin yeni bir şey olmadığını, İngiltere'de yılda ortalama 200 mahkumun açlık grevi yaptığını kaydetmişti.

Cezaevi koşullarıyla ilgili iddiaları reddeden Timpson, "Bakanlar mahkum temsilcileriyle buluşmayacak. Güçler ayrılığı ilkesine bağlı bir adalet sistemimiz var. Bağımsız yargı da bu sistemin temel taşıdır. Devam eden bir yargılamada bakanların mahkum temsilcileriyle buluşması, yasalara aykırı ve yanlış olur." ifadesini kullanmıştı.