Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için Ankara'da mevlit okutuldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangında hayatını kaybeden 78 kişi için Ankara'da mevlit okutuldu. Programa katılan aileler, dualarla kaybettikleri sevdiklerini andı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için Ankara'da mevlit okutuldu.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Yiğit Gençbay ve Alp Mercan'ın aileleri, hayatını kaybeden 78 kişi için Türkkonut Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenledi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
