Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdede! İlk ipuçları şimdiden geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. "Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler yeni müjdeye çevrildi. Kulislerden gelen ilk ipuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni enerji keşifleri hakkında önemli bir bilgiyi vatandaşlarla paylaşacak. Ayrıca keşfedilen enerjilerin vatandaşların evine yönlendirilmesi açısından da çalışmalar hızlandırılacak.

"SADECE ERZURUM'A YAPTIĞIMIZ YATIRIM 4 MİLYARI GEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söylemişti: "Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur olabilir. Ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğal gaz hatlarımız var. Bugün Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gaz ile buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum'da yaptığımız doğal gaz yatırımları yaklaşık 4 milyar lirayı geçiyor.

"KEŞFETTİĞİMİZ GAZI SİSTEME BAĞLAMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."