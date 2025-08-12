Gözde Kabasakal'ın 'Sonra Görüşürüz' Romanı Yayımlandı

Gözde Kabasakal'ın 'Sonra Görüşürüz' Romanı Yayımlandı
Güncelleme:
Edirneli yazar Gözde Kabasakal, 'Sonra Görüşürüz' adlı yeni romanını okuyucuları ile buluşturdu. Roman, zorlu bir mücadele veren Öykü karakterinin hikayesini anlatıyor. Kabasakal, kitapta sadece bir aşk hikayesi olmadığını, okuyucuların kendilerinden izler bulacaklarını belirtti.

Edirne'de yerel gazete çalışanı Gözde Kabasakal'ın "Sonra Görüşürüz" adlı romanı yayımlandı.

Kabasakal, daha önce çıkarttığı "Saplantı" ve "Adil Ölüm" adlı kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

İsme özel imzalı olarak okurlara ulaştırılacak ön siparişteki "Sonra Görüşürüz" romanında Öykü'nün zamana ve kadere karşı verdiği zorlu mücadele yer alıyor.

Kabasakal, sadece bir aşk hikayesini anlatmayan romanda herkesin kendinden bir şeyler bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
