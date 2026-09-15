Haberler

Gözaltındaki gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj: Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım, gerçek er ya da geç ortaya çıkacak

Gözaltındaki gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj: Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım, gerçek er ya da geç ortaya çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Tuğba Tekerek, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda hakkındaki suçlamaya tepki gösterdi. Tekerek, "Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak" dedi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Tuğba Tekerek, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda hakkındaki suçlamaya tepki gösterdi. Tekerek, "Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak" dedi.

Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Tuğba Tekerek, avukatı aracılığıyla kendisiyle dayanışma gösterenlere mesaj gönderdi. Tekerek, 2024 yılında Gürcistan'a seçim öncesi giderek farklı mecralara haberler yaptığını, bu kapsamda KAOS GL haber sitesine de telifli bir haber hazırladığını belirtti.

Tekerek, gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Piyango bu kez bana vurdu. 2024'te Gürcistan'a seçim öncesi gitmiş, pek çok mecraya çeşitli haberler yapmıştım. Bu arada KAOS GL haber sitesine de telifli bir haber yapmıştım. Kendimi KAOS GL'nin Instagram yetkilisi olarak buldum polis raporunda! Hiçbir dayanağı olmayan akla ziyan bir suçlama! Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Lütfen daha fazla geçit vermeyin. Dayanışma mesajları çok kıymetli! Dayanışma gösteren herkese bin teşekkür!"

Kaynak: ANKA
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Kara Haydar'ın 'altın şovu' bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı

Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı

Cephede taş üstünde taş kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da kaza yerini görüntüleyen gazetecilere sağlık ekibinden 'eşeğe mi diyoruz' tepkisi

Kaza yerinde gazetecilere skandal tepki: Eşeğe mi diyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur

Erdoğan'ın söylemi sonrası AK Parti'den "seçim" açıklaması geldi

Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
Zonguldak'ta Şahinde Ermiş, Bob Ross'tan öğrendiği resimle 81 yaşında ikinci sergisini açtı

Televizyondan izleyip öğrendi! 81 yaşında ikinci kez sergi açtı
İş yerini kurşunlayan şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Polisten böyle kaçmaya çalıştı! Yaptığı yanına kar kalmayacak