Gözaltına alınan Mustafa Bozbey'e yöneltilen suçlamalar! Organize Şube şafak vakti evinden aldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Gürer'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, rüşvet ve örgüt suçları iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ORGANİZE ŞUBE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa merkezli olmak üzere toplam 5 ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart 2026 sabahı düğmeye bastı. Operasyonlarda, aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

55 KONUT, 23 İŞ YERİ, 1 VAKFA EL KONULDU

Şüphelilere ait 51 konut, 23 şirket ve iş yeri ile 1 vakıf adresinde arama yapıldı. Ayrıca şüphelilerin kullandığı araçlara da el konuldu. Firari 4 kişi için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

RÜŞVET VE USULSÜZ EMSAL ARTIŞI İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın merkezinde Nilüfer ilçesindeki imar uygulamaları yer aldı. Açıklamaya göre, dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanları, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışı yaptı. Yetkililer, bu yöntemle hem şüphelilerin hem de proje sahiplerinin maddi kazanç sağladığını tespit etti.

Tutuklu Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem

SUÇLAMALAR AĞIR: ÖRGÜT, RÜŞVET VE KARA PARA

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar dikkat çekti. Dosyada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” suçları yer aldı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

GÖZALTINA ALINANLAR:

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

4 KİŞİ ARANIYOR

İş insanı Abdülkadir Alkan, iş insanı Naci Abay, iş insanı Şevket Gündüz, iş insanı Tuğrul Kutluay için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA