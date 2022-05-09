Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, düzmece olabilir
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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Kuytul'un savcılıkta verdiği ifadede "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum" ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan vakıf üyeleri gözaltı haberi sonrası adliye önünde protesto gösterisi düzenledi.
Sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek, müvekkilinin iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.
Avukat İpek, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" dedi.
Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."
Öte yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.