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Göynük'te devrilen beton pompasındaki 2 kişi yaralandı

Göynük'te devrilen beton pompasındaki 2 kişi yaralandı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen beton pompasında bulunan 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen beton pompasında bulunan 2 kişi yaralandı.

Bilecik-Ankara kara yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton pompası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı köyü mevkisinde devrildi.

Devrilen beton pompası nedeniyle yol ulaşıma kapandı, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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